RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3290329132923293
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками!


Давай рассмотрим разные варианты.
1 - супер позитивный.Биржа возрождается и остаётся старая монета.Да ещё и америка эту биржу позиционирует как новую, надёжную и в согласованности с законами.Итого - токен улетает на 20+.
2 - средний.Биржу перезапускают, но с разными непонятками, но монета остаётся.Итого - рост до 5-10.
3 - негативные варианты.От перезапуска с новым токеном до морочения мозгов и оттяжек времени, в теч которого юристы отсасывают огромные деньги.Итого - токен так и ходит в коридоре.
4 - совсем негатив.Ну не буду даже ничего изобретать, всяко может быть.Вон иск к фтх есть уже на 50 ярдов.Т о всё что они насобирали могут просто арестовать и забрать.Итого - финита, падение в ноль.
ПС лимитка конечно хорошо, но по 1,8+ можно было и без неё продать.Если уж цель 2.Другое дело ждать 3 и выше...Я смотрел стакан, так там не стесняясь бинанс вытворяет что хочет.В любой момент могут как слить так и поднять.И идёт против рынка.Если рынок начнёт расти, возможно здесь перельют в другие монеты.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 30.11.17
Подякував: 197 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:08

  Кучинелли написав:
  SAndriy1 написав:20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками!


Давай рассмотрим разные варианты.
1 - супер позитивный.Биржа возрождается и остаётся старая монета.Да ещё и америка эту биржу позиционирует как новую, надёжную и в согласованности с законами.Итого - токен улетает на 20+.
2 - средний.Биржу перезапускают, но с разными непонятками, но монета остаётся.Итого - рост до 5-10.
3 - негативные варианты.От перезапуска с новым токеном до морочения мозгов и оттяжек времени, в теч которого юристы отсасывают огромные деньги.Итого - токен так и ходит в коридоре.
4 - совсем негатив.Ну не буду даже ничего изобретать, всяко может быть.Вон иск к фтх есть уже на 50 ярдов.Т о всё что они насобирали могут просто арестовать и забрать.Итого - финита, падение в ноль.
ПС лимитка конечно хорошо, но по 1,8+ можно было и без неё продать.Если уж цель 2.Другое дело ждать 3 и выше...Я смотрел стакан, так там не стесняясь бинанс вытворяет что хочет.В любой момент могут как слить так и поднять.И идёт против рынка.Если рынок начнёт расти, возможно здесь перельют в другие монеты.

Спасибо за детальный разбор! В супер позитив не верится!
В любом случае у меня осталось немного токенов ФТТ и они куплены на часть прибыли с торговли этим же токеном! Так что я ничего не теряю - могу лишь меньше заработать! Нехай буде)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 592
З нами з: 17.01.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:В любом случае у меня осталось немного токенов ФТТ и они куплены на часть прибыли с торговли этим же токеном! Так что я ничего не теряю - могу лишь меньше заработать! Нехай буде)))


Я не призываю слить.Этот рост по графику отличается от предыдущих.Нет резкого и сразу слива от вершины.Такое впечатление, что на остановках добирают всё, что кто отдаёт.Поэтому вероятность выше остаётся большой.Но и любой плохой ветерок приведёт к резкому сливу.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 30.11.17
Подякував: 197 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:13

  Кучинелли написав:
  SAndriy1 написав:В любом случае у меня осталось немного токенов ФТТ и они куплены на часть прибыли с торговли этим же токеном! Так что я ничего не теряю - могу лишь меньше заработать! Нехай буде)))


Я не призываю слить.Этот рост по графику отличается от предыдущих.Нет резкого и сразу слива от вершины.Такое впечатление, что на остановках добирают всё, что кто отдаёт.Поэтому вероятность выше остаётся большой.Но и любой плохой ветерок приведёт к резкому сливу.

Я понял это (насчет слива)!
Я для себя из этой ситуевины вынес несколько вещей, которые работают в крипте:
- никто не знает будущего
- любое г.. может дать иксы
- ситуация разворачивается на 180 градусов в один момент
Ну и как вишенка на торте: ФТТ в июне по заработку - вторая после битка в моем портфеле! Трижды давала перезаходить ... Пока пишу , поглядываю на график 1,92!!!
SAndriy1
 
Повідомлень: 592
З нами з: 17.01.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:17

SAndriy1

Всё верно :!:
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 30.11.17
Подякував: 197 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ордер сработал - все продал по 2!
SAndriy1
 
Повідомлень: 592
З нами з: 17.01.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3290329132923293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10603, 10604, 10605
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
106041 249164592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 19:57
Yuri_61
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22903353
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 95435
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4868)
29.06.2023 20:00
NEOBANK (422)
29.06.2023 19:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.