|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Чет 29 чер, 2023 17:52
SAndriy1 написав:
20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками!
Давай рассмотрим разные варианты.
1 - супер позитивный.Биржа возрождается и остаётся старая монета.Да ещё и америка эту биржу позиционирует как новую, надёжную и в согласованности с законами.Итого - токен улетает на 20+.
2 - средний.Биржу перезапускают, но с разными непонятками, но монета остаётся.Итого - рост до 5-10.
3 - негативные варианты.От перезапуска с новым токеном до морочения мозгов и оттяжек времени, в теч которого юристы отсасывают огромные деньги.Итого - токен так и ходит в коридоре.
4 - совсем негатив.Ну не буду даже ничего изобретать, всяко может быть.Вон иск к фтх есть уже на 50 ярдов.Т о всё что они насобирали могут просто арестовать и забрать.Итого - финита, падение в ноль.
ПС лимитка конечно хорошо, но по 1,8+ можно было и без неё продать.Если уж цель 2.Другое дело ждать 3 и выше...Я смотрел стакан, так там не стесняясь бинанс вытворяет что хочет.В любой момент могут как слить так и поднять.И идёт против рынка.Если рынок начнёт расти, возможно здесь перельют в другие монеты.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1644
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 чер, 2023 18:08
Кучинелли написав: SAndriy1 написав:
20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками!
Давай рассмотрим разные варианты.
1 - супер позитивный.Биржа возрождается и остаётся старая монета.Да ещё и америка эту биржу позиционирует как новую, надёжную и в согласованности с законами.Итого - токен улетает на 20+.
2 - средний.Биржу перезапускают, но с разными непонятками, но монета остаётся.Итого - рост до 5-10.
3 - негативные варианты.От перезапуска с новым токеном до морочения мозгов и оттяжек времени, в теч которого юристы отсасывают огромные деньги.Итого - токен так и ходит в коридоре.
4 - совсем негатив.Ну не буду даже ничего изобретать, всяко может быть.Вон иск к фтх есть уже на 50 ярдов.Т о всё что они насобирали могут просто арестовать и забрать.Итого - финита, падение в ноль.
ПС лимитка конечно хорошо, но по 1,8+ можно было и без неё продать.Если уж цель 2.Другое дело ждать 3 и выше...Я смотрел стакан, так там не стесняясь бинанс вытворяет что хочет.В любой момент могут как слить так и поднять.И идёт против рынка.Если рынок начнёт расти, возможно здесь перельют в другие монеты.
Спасибо за детальный разбор! В супер позитив не верится!
В любом случае у меня осталось немного токенов ФТТ и они куплены на часть прибыли с торговли этим же токеном! Так что я ничего не теряю - могу лишь меньше заработать! Нехай буде)))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 18:48
SAndriy1 написав:
В любом случае у меня осталось немного токенов ФТТ и они куплены на часть прибыли с торговли этим же токеном! Так что я ничего не теряю - могу лишь меньше заработать! Нехай буде)))
Я не призываю слить.Этот рост по графику отличается от предыдущих.Нет резкого и сразу слива от вершины.Такое впечатление, что на остановках добирают всё, что кто отдаёт.Поэтому вероятность выше остаётся большой.Но и любой плохой ветерок приведёт к резкому сливу.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1644
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 чер, 2023 19:13
Кучинелли написав: SAndriy1 написав:
В любом случае у меня осталось немного токенов ФТТ и они куплены на часть прибыли с торговли этим же токеном! Так что я ничего не теряю - могу лишь меньше заработать! Нехай буде)))
Я не призываю слить.Этот рост по графику отличается от предыдущих.Нет резкого и сразу слива от вершины.Такое впечатление, что на остановках добирают всё, что кто отдаёт.Поэтому вероятность выше остаётся большой.Но и любой плохой ветерок приведёт к резкому сливу.
Я понял это (насчет слива)!
Я для себя из этой ситуевины вынес несколько вещей, которые работают в крипте:
- никто не знает будущего
- любое г.. может дать иксы
- ситуация разворачивается на 180 градусов в один момент
Ну и как вишенка на торте: ФТТ в июне по заработку - вторая после битка в моем портфеле! Трижды давала перезаходить ... Пока пишу , поглядываю на график 1,92!!!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 чер, 2023 19:17
SAndriy1
Всё верно
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1644
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 чер, 2023 19:24
Ордер сработал - все продал по 2!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|106041
|249164594
|
|
|7975
|22903353
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|
|6
|95435
|
|