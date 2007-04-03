Додано: Чет 29 чер, 2023 17:52

SAndriy1 написав: 20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками! 20 - то чересчур! Нам деньги складывать некуда будет))) я все так же - жду 2, там лимитка с остатками!

Давай рассмотрим разные варианты.1 - супер позитивный.Биржа возрождается и остаётся старая монета.Да ещё и америка эту биржу позиционирует как новую, надёжную и в согласованности с законами.Итого - токен улетает на 20+.2 - средний.Биржу перезапускают, но с разными непонятками, но монета остаётся.Итого - рост до 5-10.3 - негативные варианты.От перезапуска с новым токеном до морочения мозгов и оттяжек времени, в теч которого юристы отсасывают огромные деньги.Итого - токен так и ходит в коридоре.4 - совсем негатив.Ну не буду даже ничего изобретать, всяко может быть.Вон иск к фтх есть уже на 50 ярдов.Т о всё что они насобирали могут просто арестовать и забрать.Итого - финита, падение в ноль.ПС лимитка конечно хорошо, но по 1,8+ можно было и без неё продать.Если уж цель 2.Другое дело ждать 3 и выше...Я смотрел стакан, так там не стесняясь бинанс вытворяет что хочет.В любой момент могут как слить так и поднять.И идёт против рынка.Если рынок начнёт расти, возможно здесь перельют в другие монеты.