ishvara
если 200 и будет, то не скоро. глянул илью, который конечно вспомнил свой старый прогноз по всн до 160-180 считает, что и до 400 могёт дотянуть, но сам в сделку не входил...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:59
ishvara
если 200 и будет, то не скоро. глянул илью, который конечно вспомнил свой старый прогноз по всн до 160-180 считает, что и до 400 могёт дотянуть, но сам в сделку не входил...
Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:57
чик Ну, если это был не просто загон, то на росте битка BCH вполне может дойти до 400. В прошлом году где-то читал, что LTC тоже может сходить на 400, но если такое и будет, то при цене битка в районе 60-70к. А BCH может это сделать при цене в 35к.
Додано: Суб 01 лип, 2023 06:42
вспомнил, илья полностью вышел из лайта на 102, хотя откупался дороже меня - этих трейдунов иногда хрен поймёшь, но все ожидали подобного сквиза и шортили. поэтому видимо низко не впали и ликвидаций немного пока...
Додано: Вів 04 лип, 2023 09:44
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Каждый день стреляет 1-2 альта из моей корзины - в целом неплохо!
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