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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3291329232933294
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:59

ishvara
если 200 и будет, то не скоро. глянул илью, который конечно вспомнил свой старый прогноз по всн до 160-180 считает, что и до 400 могёт дотянуть, но сам в сделку не входил...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:57

чик Ну, если это был не просто загон, то на росте битка BCH вполне может дойти до 400. В прошлом году где-то читал, что LTC тоже может сходить на 400, но если такое и будет, то при цене битка в районе 60-70к. А BCH может это сделать при цене в 35к.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:48

какая сопля... успел солянки па 19 скинуть чуток.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:11

А чо Рипла не разкочегарится никак? :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 06:42

вспомнил, илья полностью вышел из лайта на 102, хотя откупался дороже меня - этих трейдунов иногда хрен поймёшь, но все ожидали подобного сквиза и шортили. поэтому видимо низко не впали и ликвидаций немного пока...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:44

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Каждый день стреляет 1-2 альта из моей корзины - в целом неплохо!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:06

  Amethyst написав:А чо Рипла не разкочегарится никак? :)

"Когда мне сказали доходность 60%, я засомневался, когда сказали 120%, я понял что это мошенники, когда сказали 250%, я отнес им все деньги"
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 15:11

Деда спихнул по 31464, а солану и ваву не рикнул :)
Де теперь Деда откупать то? 29900 -- норм?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 17:44

  Amethyst написав:Деда спихнул по 31464, а солану и ваву не рикнул :)
Де теперь Деда откупать то? 29900 -- норм?

Однако -- бімба :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:27

  Amethyst написав:
  Amethyst написав:Деда спихнул по 31464, а солану и ваву не рикнул :)
Де теперь Деда откупать то? 29900 -- норм?

Однако -- бімба :)


Банан - 29888.Зачёт.Молодец.Я счас не слежу за битком локально.
Кучинелли
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