|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 14:59
ishvara
если 200 и будет, то не скоро. глянул илью, который конечно вспомнил свой старый прогноз по всн до 160-180 считает, что и до 400 могёт дотянуть, но сам в сделку не входил...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7198
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6208 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 чер, 2023 15:57
чик Ну, если это был не просто загон, то на росте битка BCH вполне может дойти до 400. В прошлом году где-то читал, что LTC тоже может сходить на 400, но если такое и будет, то при цене битка в районе 60-70к. А BCH может это сделать при цене в 35к.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1696
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 чер, 2023 16:48
какая сопля... успел солянки па 19 скинуть чуток.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7198
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6208 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 30 чер, 2023 21:11
А чо Рипла не разкочегарится никак?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4251
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Суб 01 лип, 2023 06:42
вспомнил, илья полностью вышел из лайта на 102, хотя откупался дороже меня - этих трейдунов иногда хрен поймёшь, но все ожидали подобного сквиза и шортили. поэтому видимо низко не впали и ликвидаций немного пока...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7198
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6208 раз.
- Подякували: 981 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 04 лип, 2023 09:44
Каждый день стреляет 1-2 альта из моей корзины - в целом неплохо!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 593
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:06
Amethyst написав:
А чо Рипла не разкочегарится никак?
"Когда мне сказали доходность 60%, я засомневался, когда сказали 120%, я понял что это мошенники, когда сказали 250%, я отнес им все деньги"
-
J
-
-
- Повідомлень: 5927
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 308 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:11
Деда спихнул по 31464, а солану и ваву не рикнул
Де теперь Деда откупать то? 29900 -- норм?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4251
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 06 лип, 2023 17:44
Amethyst написав:
Деда спихнул по 31464, а солану и ваву не рикнул
Де теперь Деда откупать то? 29900 -- норм?
Однако -- бімба
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4251
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 308 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Чет 06 лип, 2023 18:27
Amethyst написав: Amethyst написав:
Деда спихнул по 31464, а солану и ваву не рикнул
Де теперь Деда откупать то? 29900 -- норм?
Однако -- бімба
Банан - 29888.Зачёт.Молодец.Я счас не слежу за битком локально.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1645
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|106156
|249256690
|
|
|7975
|22903918
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|
|6
|95495
|
|