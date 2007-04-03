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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3292329332943295
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:18

смотрю на месячный график, так и просится или 32 или 25 :lol:
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Согласен.
Ток сначала 32, а потом откуп на 25 )
Amethyst
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