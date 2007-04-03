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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:18
смотрю на месячный график, так и просится или 32 или 25
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Додано: Суб 08 лип, 2023 10:20
Согласен.
Ток сначала 32, а потом откуп на 25 )
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Ірина_
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