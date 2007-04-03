RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3292329332943295
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:18

смотрю на месячный график, так и просится или 32 или 25 :lol:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7204
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6217 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Согласен.
Ток сначала 32, а потом откуп на 25 )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 05.05.21
Подякував: 310 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:23

Amethyst
по битку мне особо без разницы в какую сторону, покупать начну от 28500, бо купленного дороже и так хватает...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7204
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6217 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

На кінець жовтя цього року заплановані виплати кредиторам біржі MtGox. На момент баланс коштів для виплат - 65,9 млрд JPY, більше 141000 BTC та BCH
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33358
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7778 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 3292329332943295
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10630, 10631, 10632
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
106310 249298958
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лип, 2023 17:38
zerocool
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22904215
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 95509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1223)
10.07.2023 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.