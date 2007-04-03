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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3292329332943295
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:18

смотрю на месячный график, так и просится или 32 или 25 :lol:
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Согласен.
Ток сначала 32, а потом откуп на 25 )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:23

Amethyst
по битку мне особо без разницы в какую сторону, покупать начну от 28500, бо купленного дороже и так хватает...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

На кінець жовтя цього року заплановані виплати кредиторам біржі MtGox. На момент баланс коштів для виплат - 65,9 млрд JPY, більше 141000 BTC та BCH
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:10

  Faceless написав:На кінець жовтя цього року заплановані виплати кредиторам біржі MtGox. На момент баланс коштів для виплат - 65,9 млрд JPY, більше 141000 BTC та BCH

Але на ціні біткоїна це не дуже позначиться. Зазвичай, новину підтягують під різкий скачок ціни заднім числом. А коли усі чекають якусь визначну подію, то отримують флет)) Це я вже засвоїв за рік у крипті))
vitaxa2006
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