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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лип, 2023 10:20
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Согласен.
Ток сначала 32, а потом откуп на 25 )
Додано: Суб 08 лип, 2023 12:23
Amethyst
по битку мне особо без разницы в какую сторону, покупать начну от 28500, бо купленного дороже и так хватает...
Додано: Пон 10 лип, 2023 16:47
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
На кінець жовтя цього року заплановані виплати кредиторам біржі MtGox. На момент баланс коштів для виплат - 65,9 млрд JPY, більше 141000 BTC та BCH
Додано: Вів 11 лип, 2023 09:10
Але на ціні біткоїна це не дуже позначиться. Зазвичай, новину підтягують під різкий скачок ціни заднім числом. А коли усі чекають якусь визначну подію, то отримують флет)) Це я вже засвоїв за рік у крипті))
Додано: Сер 12 лип, 2023 09:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Засели в боковике.. Продавать по этим ценам нет желания (что хотел - продал дороже), откупать - рановато... Торчим возле круглой цифры 30000, хорошо что хоть альты редко, но постреливают еще..
Не могу не вспомнить ФТТ вчера эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
Додано: Сер 12 лип, 2023 11:13
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Объявили о начале приёма заявок на выплаты.И 17го числа будет суд, на котором рассмотрение возрождения биржи.Но это только начальный этап.Интересно , там будут предлагаться варианты со старым токеном или нет?
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