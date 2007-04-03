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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3292329332943295
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:18

смотрю на месячный график, так и просится или 32 или 25 :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 10:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Согласен.
Ток сначала 32, а потом откуп на 25 )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 12:23

Amethyst
по битку мне особо без разницы в какую сторону, покупать начну от 28500, бо купленного дороже и так хватает...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:47

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

На кінець жовтя цього року заплановані виплати кредиторам біржі MtGox. На момент баланс коштів для виплат - 65,9 млрд JPY, більше 141000 BTC та BCH
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:10

  Faceless написав:На кінець жовтя цього року заплановані виплати кредиторам біржі MtGox. На момент баланс коштів для виплат - 65,9 млрд JPY, більше 141000 BTC та BCH

Але на ціні біткоїна це не дуже позначиться. Зазвичай, новину підтягують під різкий скачок ціни заднім числом. А коли усі чекають якусь визначну подію, то отримують флет)) Це я вже засвоїв за рік у крипті))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Засели в боковике.. Продавать по этим ценам нет желания (что хотел - продал дороже), откупать - рановато... Торчим возле круглой цифры 30000, хорошо что хоть альты редко, но постреливают еще..
Не могу не вспомнить ФТТ вчера :lol: эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Не могу не вспомнить ФТТ вчера эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки


Объявили о начале приёма заявок на выплаты.И 17го числа будет суд, на котором рассмотрение возрождения биржи.Но это только начальный этап.Интересно , там будут предлагаться варианты со старым токеном или нет?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:17

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

рипл и солана наконец то зашевелились - трохи продался па 0.63 и 24-25.
XRP - официально не ценная бумага! Суд у SEC выигран!

крайние продажи всего по немного: рипл-0.86, солана-29, зефир 2т. и биток 31700 + откупил тезера па 37.1 чуток = «The Show Must Go On»
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:59

Солана танцууує -- бімба :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 13:00

Amethyst
якась омни почти 2х сделала - чудны дела твои крипта...
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