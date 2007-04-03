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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3293329432953296
Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хтось останнім часом щось виводив з куна?
Бовтається невеличка сумма, в березні останній раз виводив всі активи, оставив сопельку.
Зараз і сопельку хочу вивести,але є одне але, старий спосіб не працює.
Не генерує куна код.
Як його, трясця, вивести?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 11:27

  artist_007 написав:Хтось останнім часом щось виводив з куна?
Бовтається невеличка сумма, в березні останній раз виводив всі активи, оставив сопельку.
Зараз і сопельку хочу вивести,але є одне але, старий спосіб не працює.
Не генерує куна код.
Як його, трясця, вивести?

Щоб не мучитися, я купив ВТС та вивів на Бинанс через платіж на адресу гаманця
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:40

Цього разу на Луні покатався
Думаю, що ще щось буде. Невже вона х2 не може зробити як Хриплий недавно :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:58

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

що думаєте...біток на 25 ще сходить?
Cavalli
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:52

  Cavalli написав:що думаєте...біток на 25 ще сходить?


Вариантов развития событий много, как всегда.Но вероятность более 50, что сходит, если не к 25, то к 27-28.С меньшей вероятностью, можно с 29 сразу вверх пойти.
Кучинелли
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  #<1 ... 3293329432953296
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