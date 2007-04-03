Хтось останнім часом щось виводив з куна?
Бовтається невеличка сумма, в березні останній раз виводив всі активи, оставив сопельку.
Зараз і сопельку хочу вивести,але є одне але, старий спосіб не працює.
Не генерує куна код.
Як його, трясця, вивести?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лип, 2023 17:56
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Хтось останнім часом щось виводив з куна?
Бовтається невеличка сумма, в березні останній раз виводив всі активи, оставив сопельку.
Зараз і сопельку хочу вивести,але є одне але, старий спосіб не працює.
Не генерує куна код.
Як його, трясця, вивести?
Додано: Пон 17 лип, 2023 11:27
Щоб не мучитися, я купив ВТС та вивів на Бинанс через платіж на адресу гаманця
Додано: Пон 17 лип, 2023 16:40
Цього разу на Луні покатався
Думаю, що ще щось буде. Невже вона х2 не може зробити як Хриплий недавно
Додано: Сер 19 лип, 2023 09:58
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
що думаєте...біток на 25 ще сходить?
Додано: Сер 19 лип, 2023 11:52
Додано: Сер 19 лип, 2023 12:18
Та да , так бодро откупают от 29500... я на всякий случай 29200 поставил ордер, ну и ниже на 28500-27200 у меня стоят ордера
Додано: Сер 19 лип, 2023 16:01
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Тут вот что видно.Прошлая шпилька 29500 не перебита, т к было 29512.Если перебьют, то может возникнуть каскад стопов за 29500 и опустить цену ниже.27 - 28 плюс минус это фибо уровни коррекции.Но это всё размышления по логике, которой у крипты нету, поэтому будем посмотреть, я тоже не прочь пониже чего нить взять...
Додано: Чет 20 лип, 2023 12:51
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
задовбали заморочки з якістю доларів.
хто з вас відмовився від фіату і перейшов на крипту7
податок є чи буде в Україні на крипту?
Якщо є чи буде, то який відсоток і чи при купівлі чи при продажу податок прийдеться платити?
Додано: Чет 20 лип, 2023 16:36
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
FIL и ICP хоть бы для вида пошевелились , что не сдохли еще... даже LINK и тот подпрыгнул, а эти спят...
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