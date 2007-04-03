FIL проявился трошки...
Если до выходных не будет чегой то, то на них могут опять монетки пострелять...Присматриваю мелкокапы, они любят в выходные процентов на 20-30 пульнуть.Но нужно сливать быстро, т к импульс краткоаременный как правило.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:40
FIL проявился трошки...
Если до выходных не будет чегой то, то на них могут опять монетки пострелять...Присматриваю мелкокапы, они любят в выходные процентов на 20-30 пульнуть.Но нужно сливать быстро, т к импульс краткоаременный как правило.
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