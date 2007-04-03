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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:40
SAndriy1 написав:
FIL и ICP хоть бы для вида пошевелились , что не сдохли еще... даже LINK и тот подпрыгнул, а эти спят...
FIL проявился трошки...
Если до выходных не будет чегой то, то на них могут опять монетки пострелять...Присматриваю мелкокапы, они любят в выходные процентов на 20-30 пульнуть.Но нужно сливать быстро, т к импульс краткоаременный как правило.
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Кучинелли
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Додано: Суб 22 лип, 2023 07:36
трон стрельнул, чуток продал на скирдованное. у мну шо по риплу, шо по трону дальше ордера на продажу 1+, думаю вопрос времени...
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чик
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Додано: Суб 22 лип, 2023 12:15
чик написав:
по риплу, шо по трону дальше ордера на продажу 1+, думаю вопрос времени...
надеюсь, шо Рипл сначала на 0.65, а лучше на 0.60, прыгнет
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Amethyst
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:22
SAndriy1 написав:
FIL и ICP хоть бы для вида пошевелились , что не сдохли еще...
Они для тебя как раз и пошевелились...слабенько правда, но неск процентов тоже деньги.
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Кучинелли
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Додано: Нед 23 лип, 2023 16:23
Amethyst написав: чик написав:
по риплу, шо по трону дальше ордера на продажу 1+, думаю вопрос времени...
надеюсь, шо Рипл сначала на 0.65, а лучше на 0.60, прыгнет
Новости разноречивые.Пытаются легализоваться в Великобритании.В то же время СЕК хочет реванш.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 17:17
Кучинелли написав: SAndriy1 написав:
FIL и ICP хоть бы для вида пошевелились , что не сдохли еще...
Они для тебя как раз и пошевелились...слабенько правда, но неск процентов тоже деньги.
Скорее всего - да, именно для меня))) Думаю, что рост уже на издыхании и пойдет слегка биток на неделе вниз, а вслед за ним - и вся альта!
Хотя не отказался бы продать еще чего-нибудь на уровнях повыше перед коррекцией)))
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SAndriy1
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