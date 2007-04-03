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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3294329532963297
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:40

  SAndriy1 написав:FIL и ICP хоть бы для вида пошевелились , что не сдохли еще... даже LINK и тот подпрыгнул, а эти спят...


FIL проявился трошки...
Если до выходных не будет чегой то, то на них могут опять монетки пострелять...Присматриваю мелкокапы, они любят в выходные процентов на 20-30 пульнуть.Но нужно сливать быстро, т к импульс краткоаременный как правило.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 07:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

трон стрельнул, чуток продал на скирдованное. у мну шо по риплу, шо по трону дальше ордера на продажу 1+, думаю вопрос времени...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:15

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:по риплу, шо по трону дальше ордера на продажу 1+, думаю вопрос времени...
надеюсь, шо Рипл сначала на 0.65, а лучше на 0.60, прыгнет :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:FIL и ICP хоть бы для вида пошевелились , что не сдохли еще...


Они для тебя как раз и пошевелились...слабенько правда, но неск процентов тоже деньги.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:23

  Amethyst написав:
  чик написав:по риплу, шо по трону дальше ордера на продажу 1+, думаю вопрос времени...
надеюсь, шо Рипл сначала на 0.65, а лучше на 0.60, прыгнет :wink:


Новости разноречивые.Пытаются легализоваться в Великобритании.В то же время СЕК хочет реванш.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:17

  Кучинелли написав:
  SAndriy1 написав:FIL и ICP хоть бы для вида пошевелились , что не сдохли еще...


Они для тебя как раз и пошевелились...слабенько правда, но неск процентов тоже деньги.

Скорее всего - да, именно для меня))) Думаю, что рост уже на издыхании и пойдет слегка биток на неделе вниз, а вслед за ним - и вся альта!
Хотя не отказался бы продать еще чего-нибудь на уровнях повыше перед коррекцией)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:41

vitaxa2006
все ждут вниз - по идее просится, а как буде х.з. но куда бы не прыгнули сёдня, вниз ешо должны сходить кажись...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:48

чик Есть такие, что ждут вверх...кто-то через поход на 27-28, кто-то практически с текущих...Жаль, что от наших ожиданий нифига не зависит :)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 16:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Rack написав:Есть такие, что ждут вверх...кто-то через поход на 27-28

ну так я об этих...
чик
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  #<1 ... 3294329532963297
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