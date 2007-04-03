FIL проявился трошки...
Если до выходных не будет чегой то, то на них могут опять монетки пострелять...Присматриваю мелкокапы, они любят в выходные процентов на 20-30 пульнуть.Но нужно сливать быстро, т к импульс краткоаременный как правило.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:40
FIL проявился трошки...
Если до выходных не будет чегой то, то на них могут опять монетки пострелять...Присматриваю мелкокапы, они любят в выходные процентов на 20-30 пульнуть.Но нужно сливать быстро, т к импульс краткоаременный как правило.
Додано: Суб 22 лип, 2023 07:36
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
трон стрельнул, чуток продал на скирдованное. у мну шо по риплу, шо по трону дальше ордера на продажу 1+, думаю вопрос времени...
Додано: Суб 22 лип, 2023 12:15
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:22
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:23
Додано: Нед 23 лип, 2023 17:17
Скорее всего - да, именно для меня))) Думаю, что рост уже на издыхании и пойдет слегка биток на неделе вниз, а вслед за ним - и вся альта!
Хотя не отказался бы продать еще чего-нибудь на уровнях повыше перед коррекцией)))
Додано: Сер 26 лип, 2023 10:34
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает?
Додано: Сер 26 лип, 2023 15:41
vitaxa2006
все ждут вниз - по идее просится, а как буде х.з. но куда бы не прыгнули сёдня, вниз ешо должны сходить кажись...
Додано: Сер 26 лип, 2023 15:48
чик Есть такие, что ждут вверх...кто-то через поход на 27-28, кто-то практически с текущих...Жаль, что от наших ожиданий нифига не зависит
Додано: Сер 26 лип, 2023 16:12
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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