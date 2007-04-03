RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3295329632973298
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:41

  vitaxa2006 написав:Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает?


В предлагаемой системе сложно сделать прогноз.Я пользуюсь волновой теорией, в которой более понятливо раскладываются события.А именно - сейчас 3я волна роста, как ранее писали или через 25-28 или сразу.Потом будет 4я волна падения, до возможно опять 25.И как это ляжет по полугодиям ХЗ.В смысле ТА отправными точками являются не даты на календаре, а уровни, фигуры - паттерны, волны.
Теперь - как эти знания переложить на действия.Если так предполагать, то продавать сейчас нелогично.Да, может ещё упасть, но можно выйти из поезда, тем более альты ниже плинтуса.В долгосрочном горизонте мы однозначно находимся в промежутке набора позиции.Просто очередной раз объясню, что цена может внутри этого наборного диапазона тоже ходить в несколько раз.Диапазон начинается с 90+% падения от хая, и чем дальше, тем увеличивается вероятность днища, которое никто не знает.Вот такие общие принципы.Крипторынок не сельское хозяйство, что весной посадил, а осенью собрал :D
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 30.11.17
Подякував: 199 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3295329632973298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10662, 10663, 10664
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
106637 249452321
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лип, 2023 17:59
sergey_sryvkin
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905379
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 95580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (710)
26.07.2023 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.