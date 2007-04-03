Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

ринок криптовалют Криптовалюта, ринок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3295329632973298 Додано: Сер 26 лип, 2023 17:41 vitaxa2006 написав: Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает? Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает?



В предлагаемой системе сложно сделать прогноз.Я пользуюсь волновой теорией, в которой более понятливо раскладываются события.А именно - сейчас 3я волна роста, как ранее писали или через 25-28 или сразу.Потом будет 4я волна падения, до возможно опять 25.И как это ляжет по полугодиям ХЗ.В смысле ТА отправными точками являются не даты на календаре, а уровни, фигуры - паттерны, волны.

Теперь - как эти знания переложить на действия.Если так предполагать, то продавать сейчас нелогично.Да, может ещё упасть, но можно выйти из поезда, тем более альты ниже плинтуса.В долгосрочном горизонте мы однозначно находимся в промежутке набора позиции.Просто очередной раз объясню, что цена может внутри этого наборного диапазона тоже ходить в несколько раз.Диапазон начинается с 90+% падения от хая, и чем дальше, тем увеличивается вероятность днища, которое никто не знает.Вот такие общие принципы.Крипторынок не сельское хозяйство, что весной посадил, а осенью собрал В предлагаемой системе сложно сделать прогноз.Я пользуюсь волновой теорией, в которой более понятливо раскладываются события.А именно - сейчас 3я волна роста, как ранее писали или через 25-28 или сразу.Потом будет 4я волна падения, до возможно опять 25.И как это ляжет по полугодиям ХЗ.В смысле ТА отправными точками являются не даты на календаре, а уровни, фигуры - паттерны, волны.Теперь - как эти знания переложить на действия.Если так предполагать, то продавать сейчас нелогично.Да, может ещё упасть, но можно выйти из поезда, тем более альты ниже плинтуса.В долгосрочном горизонте мы однозначно находимся в промежутке набора позиции.Просто очередной раз объясню, что цена может внутри этого наборного диапазона тоже ходить в несколько раз.Диапазон начинается с 90+% падения от хая, и чем дальше, тем увеличивается вероятность днища, которое никто не знает.Вот такие общие принципы.Крипторынок не сельское хозяйство, что весной посадил, а осенью собрал Кучинелли

Повідомлень: 1654 З нами з: 30.11.17 Подякував: 199 раз. Подякували: 665 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 10:32 Кучинелли написав: vitaxa2006 написав: Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает? Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает?



В предлагаемой системе сложно сделать прогноз.Я пользуюсь волновой теорией, в которой более понятливо раскладываются события.А именно - сейчас 3я волна роста, как ранее писали или через 25-28 или сразу.Потом будет 4я волна падения, до возможно опять 25.И как это ляжет по полугодиям ХЗ.В смысле ТА отправными точками являются не даты на календаре, а уровни, фигуры - паттерны, волны.

Теперь - как эти знания переложить на действия.Если так предполагать, то продавать сейчас нелогично.Да, может ещё упасть, но можно выйти из поезда, тем более альты ниже плинтуса.В долгосрочном горизонте мы однозначно находимся в промежутке набора позиции.Просто очередной раз объясню, что цена может внутри этого наборного диапазона тоже ходить в несколько раз.Диапазон начинается с 90+% падения от хая, и чем дальше, тем увеличивается вероятность днища, которое никто не знает.Вот такие общие принципы.Крипторынок не сельское хозяйство, что весной посадил, а осенью собрал В предлагаемой системе сложно сделать прогноз.Я пользуюсь волновой теорией, в которой более понятливо раскладываются события.А именно - сейчас 3я волна роста, как ранее писали или через 25-28 или сразу.Потом будет 4я волна падения, до возможно опять 25.И как это ляжет по полугодиям ХЗ.В смысле ТА отправными точками являются не даты на календаре, а уровни, фигуры - паттерны, волны.Теперь - как эти знания переложить на действия.Если так предполагать, то продавать сейчас нелогично.Да, может ещё упасть, но можно выйти из поезда, тем более альты ниже плинтуса.В долгосрочном горизонте мы однозначно находимся в промежутке набора позиции.Просто очередной раз объясню, что цена может внутри этого наборного диапазона тоже ходить в несколько раз.Диапазон начинается с 90+% падения от хая, и чем дальше, тем увеличивается вероятность днища, которое никто не знает.Вот такие общие принципы.Крипторынок не сельское хозяйство, что весной посадил, а осенью собрал

а ще є - чим довше випадає чорне, тим більш вірогідно, що випаде красне.



хоча насправді завжди вірогідність 50 на 50. а ще є - чим довше випадає чорне, тим більш вірогідно, що випаде красне.хоча насправді завжди вірогідність 50 на 50. Shaman

Повідомлень: 3910 З нами з: 29.09.19 Подякував: 470 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 лип, 2023 11:26 Shaman

похоже на казино, но через годик убедитесь шо это не так... чик 1

Повідомлень: 7222 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6225 раз. Подякували: 988 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3295329632973298 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10675 , 10676 , 10677

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53 106764 249501751

Игорь Алексеевич Нед 30 лип, 2023 12:34 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7975 22905639

Vic Вів 27 вер, 2022 14:06 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52 6 95608

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 18:27