Додано: Сер 26 лип, 2023 17:41

vitaxa2006 написав: Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает? Сегодня заседание по ставке фрс. Снова начались нездоровые движения с ценой))) Интерестно будет сравнить с майским заседанием, что произойдет с ценой после заседания и поднятия ставки на 0,25 ? Одни прогнозы, что будем падать (т.к. полгода закрывали месяцы зеленой свечой, оставшиеся полгода будут красные), другие, что полетим вверх (т.к. повышение ставки уже заложено в цену и уже отыграло себя). Получается 2 сценария на 2 полугодие 2023: 1 сценарий - это цикл 2019 года (первое полугодие рост, второе - падение). 2 сценарий - это цикл 2015 года (рост весь год до конца). Какой из циклом повторим в этом году? 2015 или 2019 ? Кто как считает?

В предлагаемой системе сложно сделать прогноз.Я пользуюсь волновой теорией, в которой более понятливо раскладываются события.А именно - сейчас 3я волна роста, как ранее писали или через 25-28 или сразу.Потом будет 4я волна падения, до возможно опять 25.И как это ляжет по полугодиям ХЗ.В смысле ТА отправными точками являются не даты на календаре, а уровни, фигуры - паттерны, волны.Теперь - как эти знания переложить на действия.Если так предполагать, то продавать сейчас нелогично.Да, может ещё упасть, но можно выйти из поезда, тем более альты ниже плинтуса.В долгосрочном горизонте мы однозначно находимся в промежутке набора позиции.Просто очередной раз объясню, что цена может внутри этого наборного диапазона тоже ходить в несколько раз.Диапазон начинается с 90+% падения от хая, и чем дальше, тем увеличивается вероятность днища, которое никто не знает.Вот такие общие принципы.Крипторынок не сельское хозяйство, что весной посадил, а осенью собрал