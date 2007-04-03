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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 сер, 2023 21:57
Биток стал ходить за сипухой опять.Сипуха собралась на коррекцию, но всё может быть.Выйдут данные по компаниям и станет понятнее...
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Кучинелли
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:20
Кучинелли написав:
Биток стал ходить за сипухой опять.Сипуха собралась на коррекцию, но всё может быть.Выйдут данные по компаниям и станет понятнее...
Ну вот, обязан сам отметить, что эта тенденция взяла и резко сломалась.Т е ММ делал вид и потом развернулся как ему нужно.Этим и отличается рынок крипты, что тут просыпаешься - и всё с ног на голову перевёрнуто.
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Кучинелли
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- Повідомлень: 1659
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- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 668 раз.
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