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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 сер, 2023 21:57
Биток стал ходить за сипухой опять.Сипуха собралась на коррекцию, но всё может быть.Выйдут данные по компаниям и станет понятнее...
Додано: Вів 08 сер, 2023 17:20
Ну вот, обязан сам отметить, что эта тенденция взяла и резко сломалась.Т е ММ делал вид и потом развернулся как ему нужно.Этим и отличается рынок крипты, что тут просыпаешься - и всё с ног на голову перевёрнуто.
Додано: Вів 08 сер, 2023 22:24
Кто что думает на счет налогообложения крипты в Украине?
слышал, что какой-то закон приняли, и с 2024 вступит в силу
Додано: Вів 08 сер, 2023 22:34
Как говорили - слышал звон...Облагают не крипту, а доход с крипты.Чтобы получить доход(в гривнах) нужно ввести и потом вывести гривну.если ты так будешь делать, то 5% от дохода будет налог.А если ума хватит как то по другому ввести - вывести, то и платить не нужно.В основном это касается обманок и бирж, за ними будет контроль.
Додано: Сер 09 сер, 2023 05:52
Додано: Сер 09 сер, 2023 10:32
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ввод - вывод чз банки засвечен, если закон будет работать, то эти операции будут засчитываться и разница сумм облагаться.Обойти можно в частных обманках.Но нужно хорошо понимать риски и лучше знать к кому обращаться - переводишь крипту или стейблкоины, получаешь нал.
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