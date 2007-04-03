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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 сер, 2023 21:57
Биток стал ходить за сипухой опять.Сипуха собралась на коррекцию, но всё может быть.Выйдут данные по компаниям и станет понятнее...
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Кучинелли
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Додано: Вів 08 сер, 2023 17:20
Кучинелли написав:
Биток стал ходить за сипухой опять.Сипуха собралась на коррекцию, но всё может быть.Выйдут данные по компаниям и станет понятнее...
Ну вот, обязан сам отметить, что эта тенденция взяла и резко сломалась.Т е ММ делал вид и потом развернулся как ему нужно.Этим и отличается рынок крипты, что тут просыпаешься - и всё с ног на голову перевёрнуто.
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Кучинелли
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Додано: Вів 08 сер, 2023 22:24
Кто что думает на счет налогообложения крипты в Украине?
слышал, что какой-то закон приняли, и с 2024 вступит в силу
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satyr
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Додано: Вів 08 сер, 2023 22:34
satyr написав:
Кто что думает на счет налогообложения крипты в Украине?
слышал, что какой-то закон приняли, и с 2024 вступит в силу
Как говорили - слышал звон...Облагают не крипту, а доход с крипты.Чтобы получить доход(в гривнах) нужно ввести и потом вывести гривну.если ты так будешь делать, то 5% от дохода будет налог.А если ума хватит как то по другому ввести - вывести, то и платить не нужно.В основном это касается обманок и бирж, за ними будет контроль.
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Кучинелли
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Додано: Сер 09 сер, 2023 05:52
Кучинелли написав:
Чтобы получить доход(в гривнах) нужно ввести и потом вывести гривну.если ты так будешь делать, то 5% от дохода будет налог.А если ума хватит как то по другому ввести - вывести, то и платить не нужно.
Спасибо за ответ. А ввод/вывод через Р2Р на приват,моно -это считается?
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satyr
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Додано: Сер 09 сер, 2023 10:32
satyr написав:
Спасибо за ответ. А ввод/вывод через Р2Р на приват,моно -это считается?
Ввод - вывод чз банки засвечен, если закон будет работать, то эти операции будут засчитываться и разница сумм облагаться.Обойти можно в частных обманках.Но нужно хорошо понимать риски и лучше знать к кому обращаться - переводишь крипту или стейблкоины, получаешь нал.
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Кучинелли
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Додано: Чет 10 сер, 2023 09:05
Кучинелли написав: satyr написав:
Спасибо за ответ. А ввод/вывод через Р2Р на приват,моно -это считается?
Ввод - вывод чз банки засвечен, если закон будет работать, то эти операции будут засчитываться и разница сумм облагаться.Обойти можно в частных обманках.Но нужно хорошо понимать риски и лучше знать к кому обращаться - переводишь крипту или стейблкоины, получаешь нал.
Если это P2P, то мне просто на карту приходят деньги с другой личной карточки человека. Вообще биржа тут никак не светиться по идее
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satyr
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Додано: Чет 10 сер, 2023 09:48
satyr написав: Кучинелли написав: satyr написав:
Спасибо за ответ. А ввод/вывод через Р2Р на приват,моно -это считается?
Ввод - вывод чз банки засвечен, если закон будет работать, то эти операции будут засчитываться и разница сумм облагаться.Обойти можно в частных обманках.Но нужно хорошо понимать риски и лучше знать к кому обращаться - переводишь крипту или стейблкоины, получаешь нал.
Если это P2P, то мне просто на карту приходят деньги с другой личной карточки человека. Вообще биржа тут никак не светиться по идее
Да, в этом ты прав.Но читал, что Бинанс(например) всю инфу по П2П по запросу передаст.Т е смысл остаётся тот, что операции привязаны к тебе лично и есть этому подтверждение.А случае частного обмена получаешь нал, а то, что ты куда то перевёл что то это личное дело - долг, по ошибке и т д.
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Кучинелли
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Додано: Чет 10 сер, 2023 19:30
Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))
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kotyk222
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 08:44
kotyk222 написав:
Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))
А якщо у мінус поторгував, то різницю втрат компенсують плюсовим податком?
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vitaxa2006
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