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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3297329832993300
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 09:36

  vitaxa2006 написав:
  kotyk222 написав:Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))


А якщо у мінус поторгував, то різницю втрат компенсують плюсовим податком?

Ага, цифровими єГривнями
kotyk222
 
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