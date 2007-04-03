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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 09:36
vitaxa2006 написав: kotyk222 написав:
Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))
А якщо у мінус поторгував, то різницю втрат компенсують плюсовим податком?
Ага, цифровими єГривнями
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