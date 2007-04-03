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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 09:36
vitaxa2006 написав: kotyk222 написав:
Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))
А якщо у мінус поторгував, то різницю втрат компенсують плюсовим податком?
Ага, цифровими єГривнями
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:00
kotyk222 написав:
Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))
Спочатку податок на крипту, потім податок на обмін валюти
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:01
Затянулся этот боковик деда. Похоже, скоро лонгистов прокатят на красных ножах.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:23
Привіт, цікаве питання, от всі чекають в 24-25 році новий бул ран на крипті. Я теж чекаю) поділіться у кого які позиції перед булраном (маю на увазі не спекуляції, а 1-2 роки). У мене зараз приблизно так- eth(50%) і по 10%+- atom, dot, mina, aptos, chia. Є ще трохи різного екзотичного шлаку про який соромно навіть згадувати. Які у кого ще варіанти?
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DmitryK
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:50
DmitryK написав:
Привіт, цікаве питання, от всі чекають в 24-25 році новий бул ран на крипті. Я теж чекаю) поділіться у кого які позиції перед булраном (маю на увазі не спекуляції, а 1-2 роки). У мене зараз приблизно так- eth(50%) і по 10%+- atom, dot, mina, aptos, chia. Є ще трохи різного екзотичного шлаку про який соромно навіть згадувати. Які у кого ще варіанти?
Да тут многие тебе уже всё рассказали.Вон Фантом в юсдт сидит и ждёт падения(а биток на 32 пойдёт
).Др Инглиш давал свои монетки.У меня нет постоянства, есть некоторый список, чем пользуюсь, я половину его ранее писал.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:53
kotyk222 написав:
Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))
Я вибачаюсь, але глянув і бачу, що вже підтягнули до 18 відсотків.5 то було в проекті.Але мені пофіг, я їм дірку від бубліка плачу
нехай далі овгз друкують
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