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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3297329832993300
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 09:36

  vitaxa2006 написав:
  kotyk222 написав:Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))


А якщо у мінус поторгував, то різницю втрат компенсують плюсовим податком?

Ага, цифровими єГривнями
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:00

  kotyk222 написав:Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))

Спочатку податок на крипту, потім податок на обмін валюти
sens
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Затянулся этот боковик деда. Похоже, скоро лонгистов прокатят на красных ножах.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:23

Привіт, цікаве питання, от всі чекають в 24-25 році новий бул ран на крипті. Я теж чекаю) поділіться у кого які позиції перед булраном (маю на увазі не спекуляції, а 1-2 роки). У мене зараз приблизно так- eth(50%) і по 10%+- atom, dot, mina, aptos, chia. Є ще трохи різного екзотичного шлаку про який соромно навіть згадувати. Які у кого ще варіанти?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:50

  DmitryK написав:Привіт, цікаве питання, от всі чекають в 24-25 році новий бул ран на крипті. Я теж чекаю) поділіться у кого які позиції перед булраном (маю на увазі не спекуляції, а 1-2 роки). У мене зараз приблизно так- eth(50%) і по 10%+- atom, dot, mina, aptos, chia. Є ще трохи різного екзотичного шлаку про який соромно навіть згадувати. Які у кого ще варіанти?


Да тут многие тебе уже всё рассказали.Вон Фантом в юсдт сидит и ждёт падения(а биток на 32 пойдёт :) ).Др Инглиш давал свои монетки.У меня нет постоянства, есть некоторый список, чем пользуюсь, я половину его ранее писал.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:53

  kotyk222 написав:Віддати 5% з прибутку державі не шкода. Діло за малим - той прибуток отримати))))


Я вибачаюсь, але глянув і бачу, що вже підтягнули до 18 відсотків.5 то було в проекті.Але мені пофіг, я їм дірку від бубліка плачу :) нехай далі овгз друкують :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  DmitryK написав:поділіться у кого які позиції перед булраном

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:49

  Amethyst написав:Зображення

Консервативно)) але я сам такий. Єдине, що бнб(було багато) я злив в інші токени, щось трохи напрягають ці всі наїзди на бінанс, як би не сталося щось по типу фтх
DmitryK
 
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