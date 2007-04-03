|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 сер, 2023 17:14
Rack
Пишу - и резко продать, если понадобиться.
Т е смысл был в том, что толпа ждала 1,5 чтобы набирать.ММ развернул раньше.Т е нужно было уже по 1,6Х брать.Если что то пойдёт не так, то см написал - резко продать...
Додано: Нед 13 сер, 2023 01:13
Храню в течение 4-5 лет токены на аппаратном кошельке Ledger Nano S. Год тому назад кошелёк включался ещё нормально. Недавно решил проверить функциональность этого гаджета. Итог - экран кошелька стал светиться настолько тускло, что невозможно ввести PIN-код, т.к. цифры не видны. Выключив свет в комнате, смог почти наугад ввести этот код. Но сильное перенапряжение зрения вывело меня из равновесия.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|