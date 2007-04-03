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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3298329933003301
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:47

а на шибуибе кто нить поднял?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 17:14

Rack

Пишу - и резко продать, если понадобиться.
Т е смысл был в том, что толпа ждала 1,5 чтобы набирать.ММ развернул раньше.Т е нужно было уже по 1,6Х брать.Если что то пойдёт не так, то см написал - резко продать...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 01:13

Храню в течение 4-5 лет токены на аппаратном кошельке Ledger Nano S. Год тому назад кошелёк включался ещё нормально. Недавно решил проверить функциональность этого гаджета. Итог - экран кошелька стал светиться настолько тускло, что невозможно ввести PIN-код, т.к. цифры не видны. Выключив свет в комнате, смог почти наугад ввести этот код. Но сильное перенапряжение зрения вывело меня из равновесия.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 08:26

  Dr_English написав:Но сильное перенапряжение зрения вывело меня из равновесия.

и только? у вас стальные яйки, бо вроде, если нет копии и кошелёк сдох то "усё пропало, шеф"(с)...
чик
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  #<1 ... 3298329933003301
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