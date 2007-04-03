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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 сер, 2023 15:47
а на шибуибе кто нить поднял?
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чик
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Додано: Суб 12 сер, 2023 17:14
Rack
Пишу - и резко продать, если понадобиться.
Т е смысл был в том, что толпа ждала 1,5 чтобы набирать.ММ развернул раньше.Т е нужно было уже по 1,6Х брать.Если что то пойдёт не так, то см написал - резко продать...
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Кучинелли
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Додано: Нед 13 сер, 2023 01:13
Храню в течение 4-5 лет токены на аппаратном кошельке Ledger Nano S. Год тому назад кошелёк включался ещё нормально. Недавно решил проверить функциональность этого гаджета. Итог - экран кошелька стал светиться настолько тускло, что невозможно ввести PIN-код, т.к. цифры не видны. Выключив свет в комнате, смог почти наугад ввести этот код. Но сильное перенапряжение зрения вывело меня из равновесия.
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Dr_English
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Додано: Нед 13 сер, 2023 08:26
Dr_English написав:
Но сильное перенапряжение зрения вывело меня из равновесия.
и только? у вас стальные яйки, бо вроде, если нет копии и кошелёк сдох то "усё пропало, шеф"(с)...
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