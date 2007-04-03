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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 сер, 2023 17:14
Rack
Пишу - и резко продать, если понадобиться.
Т е смысл был в том, что толпа ждала 1,5 чтобы набирать.ММ развернул раньше.Т е нужно было уже по 1,6Х брать.Если что то пойдёт не так, то см написал - резко продать...
Додано: Нед 13 сер, 2023 01:13
Храню в течение 4-5 лет токены на аппаратном кошельке Ledger Nano S. Год тому назад кошелёк включался ещё нормально. Недавно решил проверить функциональность этого гаджета. Итог - экран кошелька стал светиться настолько тускло, что невозможно ввести PIN-код, т.к. цифры не видны. Выключив свет в комнате, смог почти наугад ввести этот код. Но сильное перенапряжение зрения вывело меня из равновесия.
Додано: Нед 13 сер, 2023 08:26
Додано: Нед 13 сер, 2023 11:15
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 13 сер, 2023 11:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Честно говоря уже давно сделал вывод, что работать с товарными рынками гораздо выгоднее, чем с криптой. Очерчен плюс-минус четкий коридор колебания. Учитывай только сезонность, эспирацию и значимые новости. В случае пробития верхов и низов, купируй прорывы или усреднением, или плечом. И не более 20% на актив.
Крипта слишком уж непредсказуема.
Додано: Нед 13 сер, 2023 12:13
В крипте всё точь в точь то же самое.Разница в восприятии.Разница в сверхволатильности.Те же коридоры накопления(но в нём цена может варьироваться в несколько раз), те же экспирации и новости.Теханализ более развит применимо к крипте.Большая вероятность потерь, т к нет регуляции на должном уровне.Но и соответственно гораздо более высокий коэффициент риск - прибыль.Играя крупной суммой на рисковом активе можно сделать иксы за короткий период, не дожидаясь халвингов и прочей цикличности.
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