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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:26
Кучинелли написав:
Теханализ более развит применимо к крипте
Теханаліз антипарсистентних рядів? Краще вже гадати на кофейній гущі.
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