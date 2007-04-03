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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3299330033013302
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 08:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Теханализ более развит применимо к крипте
Теханаліз антипарсистентних рядів? Краще вже гадати на кофейній гущі.
Дюрі-бачі
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