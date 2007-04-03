|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 08:26
Кучинелли написав:
Теханализ более развит применимо к крипте
Теханаліз антипарсистентних рядів? Краще вже гадати на кофейній гущі.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1171
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 сер, 2023 09:09
vitaxa2006 написав:
Ну чому ж? Якщо не лізти у шиткоїни та альткоїни, а купувати тільки біткоїн у довгострок до халвінгу, та скинути його у 2025 році, то шанси набагато більші ніж у казіно.
Так, я мав на увазі, короткі спекуляції. Але взагалі цікаво, абсолютно всі говорять про булран 24-25 і зливом в 25. Прям уже починаю в цьому сумніватися.
Пс, по суті за бнб я набрав дот, міну і чіа. Всі вони впали набагато більше за бнб і не мають ризика бінанса зараз
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 сер, 2023 09:16
vitaxa2006 написав:
Ну чому ж? Якщо не лізти у шиткоїни та альткоїни, а купувати тільки біткоїн у довгострок до халвінгу, та скинути його у 2025 році, то шанси набагато більші ніж у казіно.
З 2021 чекаю щоб скинути ETH по 3k$+ і ETC по 40$+...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1171
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 сер, 2023 09:40
Кучинелли написав: Кучинелли написав:
Пишу - и резко продать WLD, если понадобиться.
Вот пришли к сопротивлению, кот было поддержкой успешно пробитой.Здесь можно и продать, если не гнаться за большим.Сэм - восэм %% за короткий срок тоже неплохо...
Было правильное решение продаться на зеркальном уровне сопротивления.Дальше не пошла монетка, ну конечно биток помог...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 сер, 2023 09:42
Дюрі-бачі написав: Кучинелли написав:
Теханализ более развит применимо к крипте
Теханаліз антипарсистентних рядів? Краще вже гадати на кофейній гущі.
Очередной умник нарисовался.Я только что написал об удачном трейде по монете используя ТА.Для тебя скорее подходит - граната в руках обезьяны
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 сер, 2023 09:44
DmitryK написав:
Пс, по суті за бнб я набрав дот, міну і чіа. Всі вони впали набагато більше за бнб і не мають ризика бінанса зараз
Какой риск Бинанса, о чём ты.Неужели не понятно, что Бинанс - это половина крипторынка, если не больше, им ввиду во всех аспектах.Пока нет таких сил.Бнб постоянно сжигается и контролируется эмиссия.А ты набрал го.на с неограниченной эмиссией.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 сер, 2023 09:54
Да, пролив конечно знатный случился.Биток не сильно пострадал, но многие альты похудели.Тут трейдинг и ТА в помощь.Нужно не бояться выходить , если больше аргументов на слив.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|107084
|249658816
|
|
|7976
|22908051
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|6
|95712
|
|