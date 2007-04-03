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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3299330033013302
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 08:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:Теханализ более развит применимо к крипте
Теханаліз антипарсистентних рядів? Краще вже гадати на кофейній гущі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:09

  vitaxa2006 написав:Ну чому ж? Якщо не лізти у шиткоїни та альткоїни, а купувати тільки біткоїн у довгострок до халвінгу, та скинути його у 2025 році, то шанси набагато більші ніж у казіно.

Так, я мав на увазі, короткі спекуляції. Але взагалі цікаво, абсолютно всі говорять про булран 24-25 і зливом в 25. Прям уже починаю в цьому сумніватися.
Пс, по суті за бнб я набрав дот, міну і чіа. Всі вони впали набагато більше за бнб і не мають ризика бінанса зараз
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:Ну чому ж? Якщо не лізти у шиткоїни та альткоїни, а купувати тільки біткоїн у довгострок до халвінгу, та скинути його у 2025 році, то шанси набагато більші ніж у казіно.

З 2021 чекаю щоб скинути ETH по 3k$+ і ETC по 40$+...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:40

  Кучинелли написав:
  Кучинелли написав:Пишу - и резко продать WLD, если понадобиться.

Вот пришли к сопротивлению, кот было поддержкой успешно пробитой.Здесь можно и продать, если не гнаться за большим.Сэм - восэм %% за короткий срок тоже неплохо...


Было правильное решение продаться на зеркальном уровне сопротивления.Дальше не пошла монетка, ну конечно биток помог...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:42

  Дюрі-бачі написав:
  Кучинелли написав:Теханализ более развит применимо к крипте
Теханаліз антипарсистентних рядів? Краще вже гадати на кофейній гущі.

Очередной умник нарисовался.Я только что написал об удачном трейде по монете используя ТА.Для тебя скорее подходит - граната в руках обезьяны :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:44

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  DmitryK написав:Пс, по суті за бнб я набрав дот, міну і чіа. Всі вони впали набагато більше за бнб і не мають ризика бінанса зараз


Какой риск Бинанса, о чём ты.Неужели не понятно, что Бинанс - это половина крипторынка, если не больше, им ввиду во всех аспектах.Пока нет таких сил.Бнб постоянно сжигается и контролируется эмиссия.А ты набрал го.на с неограниченной эмиссией.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:54

Да, пролив конечно знатный случился.Биток не сильно пострадал, но многие альты похудели.Тут трейдинг и ТА в помощь.Нужно не бояться выходить , если больше аргументов на слив.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 19:00

  Кучинелли написав:Какой риск Бинанса, о чём ты.Неужели не понятно, что Бинанс - это половина крипторынка, если не больше, им ввиду во всех аспектах.Пока нет таких сил.Бнб постоянно сжигается и контролируется эмиссия.А ты набрал го.на с неограниченной эмиссией.

Я думаю сек пох яка частина ринка у бінанса... А бнб це 100% секуріті, ще і ці спалювання токенів, вся ця муть. На рахунок емісії, там не все так погано, якщо стейкати той же дот за мінусом інфляції десь +5% там інфляція невелика.
Ну і головне, у бнб капа навіть зараз 35 ярдів, на такому ринку космос. Які тут можуть бути ікси? 2-3 на булрані. У міни капа 400 млн і все в циркуляції. Хомякам роздавали по 3-5$ так що потенціал є. Та що казати, тут були гуру з закликами гребти міну по 2$ бо нижче не буде
DmitryK
 
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