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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 сер, 2023 07:18
взял свои 28500, немного не дотянули до следующих 28300. думаю дали буде и ниже, альтов насыпали апять... и повторюсь, а кода их продавать - альтсезон буде вооще
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:27
Кучинелли написав: DmitryK написав:
Привіт, цікаве питання, от всі чекають в 24-25 році новий бул ран на крипті. Я теж чекаю) поділіться у кого які позиції перед булраном (маю на увазі не спекуляції, а 1-2 роки). У мене зараз приблизно так- eth(50%) і по 10%+- atom, dot, mina, aptos, chia. Є ще трохи різного екзотичного шлаку про який соромно навіть згадувати. Які у кого ще варіанти?
Да тут многие тебе уже всё рассказали.Вон Фантом в юсдт сидит и ждёт падения(а биток на 32 пойдёт
).Др Инглиш давал свои монетки.У меня нет постоянства, есть некоторый список, чем пользуюсь, я половину его ранее писал.
Как видишь, интуиция не подвела. Сильный индекс бакса, сипуха с начала месяца красная. На 32к дед позже сходит, а сейчас в район 27к нацелился. Альты ожидаемо сдулись.
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