RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3300330133023303
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 07:18

взял свои 28500, немного не дотянули до следующих 28300. думаю дали буде и ниже, альтов насыпали апять... и повторюсь, а кода их продавать - альтсезон буде вооще :?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7226
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6229 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:27

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:Привіт, цікаве питання, от всі чекають в 24-25 році новий бул ран на крипті. Я теж чекаю) поділіться у кого які позиції перед булраном (маю на увазі не спекуляції, а 1-2 роки). У мене зараз приблизно так- eth(50%) і по 10%+- atom, dot, mina, aptos, chia. Є ще трохи різного екзотичного шлаку про який соромно навіть згадувати. Які у кого ще варіанти?


Да тут многие тебе уже всё рассказали.Вон Фантом в юсдт сидит и ждёт падения(а биток на 32 пойдёт :) ).Др Инглиш давал свои монетки.У меня нет постоянства, есть некоторый список, чем пользуюсь, я половину его ранее писал.

Как видишь, интуиция не подвела. Сильный индекс бакса, сипуха с начала месяца красная. На 32к дед позже сходит, а сейчас в район 27к нацелился. Альты ожидаемо сдулись.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2259
З нами з: 14.04.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:36

  phantom_systems написав:Я по 29к в среднем вышел. Больше +10% за 2 дня, уже очень хорошо, вряд ли дед выше 30к закрепится и дальше пойдёт. Набирал на спуске от 26к до 25к, так что вообще отличный результат.


Я ничего против не имею.Ты тоже молодец.У каждого своя стратегия и способы заработка на крипте.Всегда говорю, чтобы никто не выставлял свою превыше других.Поэтому "скромно " скажу , что за почти два месяца с вышеобозначенного момента, я несколько раз всё купил и всё продал :D При этом не говорю, что только трейдингом единым...Хотя ТА защищаю,т к это наилучший ориентир в криптомире.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 30.11.17
Подякував: 199 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3300330133023303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergey_sryvkin і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10712, 10713, 10714
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
107134 249677499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 20:05
sergey_sryvkin
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22908369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 95726
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9169)
17.08.2023 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.