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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 сер, 2023 07:18
взял свои 28500, немного не дотянули до следующих 28300. думаю дали буде и ниже, альтов насыпали апять... и повторюсь, а кода их продавать - альтсезон буде вооще
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чик
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:27
Кучинелли написав: DmitryK написав:
Привіт, цікаве питання, от всі чекають в 24-25 році новий бул ран на крипті. Я теж чекаю) поділіться у кого які позиції перед булраном (маю на увазі не спекуляції, а 1-2 роки). У мене зараз приблизно так- eth(50%) і по 10%+- atom, dot, mina, aptos, chia. Є ще трохи різного екзотичного шлаку про який соромно навіть згадувати. Які у кого ще варіанти?
Да тут многие тебе уже всё рассказали.Вон Фантом в юсдт сидит и ждёт падения(а биток на 32 пойдёт
).Др Инглиш давал свои монетки.У меня нет постоянства, есть некоторый список, чем пользуюсь, я половину его ранее писал.
Как видишь, интуиция не подвела. Сильный индекс бакса, сипуха с начала месяца красная. На 32к дед позже сходит, а сейчас в район 27к нацелился. Альты ожидаемо сдулись.
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phantom_systems
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Додано: Чет 17 сер, 2023 18:36
phantom_systems написав:
Я по 29к в среднем вышел. Больше +10% за 2 дня, уже очень хорошо, вряд ли дед выше 30к закрепится и дальше пойдёт. Набирал на спуске от 26к до 25к, так что вообще отличный результат.
Я ничего против не имею.Ты тоже молодец.У каждого своя стратегия и способы заработка на крипте.Всегда говорю, чтобы никто не выставлял свою превыше других.Поэтому "скромно " скажу , что за почти два месяца с вышеобозначенного момента, я несколько раз всё купил и всё продал
При этом не говорю, что только трейдингом единым...Хотя ТА защищаю,т к это наилучший ориентир в криптомире.
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Кучинелли
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Додано: Чет 17 сер, 2023 23:04
Тут бы понять куда упадем ? Я тоже чуток битка получил по 28, да и многие альты пришли к уровням, которые уже привлекательны - чуток взял
Но пойдет падать дальше дед - так и вся альта повалится!
Кучинелли писал пару-тройку дней назад, что WLD не дождался по 1,5Х и пришлось брать по 1,6Х - так сейчас вон бери не хочу по 1,4Х
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SAndriy1
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:57
да уж(с), средства остались токо на биток...
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чик
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:17
SAndriy1 написав:
Тут бы понять куда упадем ? Я тоже чуток битка получил по 28, да и многие альты пришли к уровням, которые уже привлекательны - чуток взял
Но пойдет падать дальше дед - так и вся альта повалится!
Кучинелли писал пару-тройку дней назад, что WLD не дождался по 1,5Х и пришлось брать по 1,6Х - так сейчас вон бери не хочу по 1,4Х
А через 2,5 часа уже и 1,2 потрогали...
Интересно, что на Байбите лимитка 24400 по битку сработала, а на Бинансе 25166 был минимум на споте
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SAndriy1
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:43
Кучинелли Вітаю. Якщо Ваші методи ТА прогнозують такі провали як цього тижня чи в листопаді 2022, чи стрибки які були в січні, березні і червні, то Вам треба терміново писати дисертацію.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:14
SAndriy1
на битгет па 25 взял, до 24.5 не дошли чуток, но вполне могём дойти и перейти...
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