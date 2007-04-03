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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3300330133023303
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 07:18

взял свои 28500, немного не дотянули до следующих 28300. думаю дали буде и ниже, альтов насыпали апять... и повторюсь, а кода их продавать - альтсезон буде вооще :?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 15:27

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:Привіт, цікаве питання, от всі чекають в 24-25 році новий бул ран на крипті. Я теж чекаю) поділіться у кого які позиції перед булраном (маю на увазі не спекуляції, а 1-2 роки). У мене зараз приблизно так- eth(50%) і по 10%+- atom, dot, mina, aptos, chia. Є ще трохи різного екзотичного шлаку про який соромно навіть згадувати. Які у кого ще варіанти?


Да тут многие тебе уже всё рассказали.Вон Фантом в юсдт сидит и ждёт падения(а биток на 32 пойдёт :) ).Др Инглиш давал свои монетки.У меня нет постоянства, есть некоторый список, чем пользуюсь, я половину его ранее писал.

Как видишь, интуиция не подвела. Сильный индекс бакса, сипуха с начала месяца красная. На 32к дед позже сходит, а сейчас в район 27к нацелился. Альты ожидаемо сдулись.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:36

  phantom_systems написав:Я по 29к в среднем вышел. Больше +10% за 2 дня, уже очень хорошо, вряд ли дед выше 30к закрепится и дальше пойдёт. Набирал на спуске от 26к до 25к, так что вообще отличный результат.


Я ничего против не имею.Ты тоже молодец.У каждого своя стратегия и способы заработка на крипте.Всегда говорю, чтобы никто не выставлял свою превыше других.Поэтому "скромно " скажу , что за почти два месяца с вышеобозначенного момента, я несколько раз всё купил и всё продал :D При этом не говорю, что только трейдингом единым...Хотя ТА защищаю,т к это наилучший ориентир в криптомире.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 23:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Тут бы понять куда упадем ? Я тоже чуток битка получил по 28, да и многие альты пришли к уровням, которые уже привлекательны - чуток взял
Но пойдет падать дальше дед - так и вся альта повалится!
Кучинелли писал пару-тройку дней назад, что WLD не дождался по 1,5Х и пришлось брать по 1,6Х - так сейчас вон бери не хочу по 1,4Х
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 07:57

да уж(с), средства остались токо на биток...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:17

  SAndriy1 написав:Тут бы понять куда упадем ? Я тоже чуток битка получил по 28, да и многие альты пришли к уровням, которые уже привлекательны - чуток взял
Но пойдет падать дальше дед - так и вся альта повалится!
Кучинелли писал пару-тройку дней назад, что WLD не дождался по 1,5Х и пришлось брать по 1,6Х - так сейчас вон бери не хочу по 1,4Х


А через 2,5 часа уже и 1,2 потрогали...
Интересно, что на Байбите лимитка 24400 по битку сработала, а на Бинансе 25166 был минимум на споте
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 08:43

Кучинелли Вітаю. Якщо Ваші методи ТА прогнозують такі провали як цього тижня чи в листопаді 2022, чи стрибки які були в січні, березні і червні, то Вам треба терміново писати дисертацію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:14

SAndriy1
на битгет па 25 взял, до 24.5 не дошли чуток, но вполне могём дойти и перейти...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:57

все грят триггером послужила отчётность от компашки илончика о продаже всех битков. когда это было х.з. но вовремя вбросили...
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  #<1 ... 3300330133023303
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