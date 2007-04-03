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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3301330233033304
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:49

На всю котлету в ефір па1600. :D
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:35

  Дюрі-бачі написав:Кучинелли Вітаю. Якщо Ваші методи ТА прогнозують такі провали як цього тижня чи в листопаді 2022, чи стрибки які були в січні, березні і червні, то Вам треба терміново писати дисертацію.

Привет.Вы неправильно определяете функцию ТА.ТА не прогнозирует, а даёт вероятности развития сценариев.Т е сценариев всегда несколько, но они с разной вероятностью.А далее, когда сценарий подтвердится, то ТА внутри этого сценария определяет вход - выход.Т о всё несколько сложнее, поэтому ТА учатся не один год. 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:36

А Кефір на 1400 ще не долетить?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:39

  чик написав:взял свои 28500, немного не дотянули до следующих 28300. думаю дали буде и ниже, альтов насыпали апять... и повторюсь, а кода их продавать - альтсезон буде вооще :?


Дороговато получилось.Теперь непонятно, когда продавать прийдётся, в смысле в прибыль :)
ПС биток пробил вниз трендовую.Но пока 24500 не взял, то остаётся сценарий с ростом.Всё ведь может быстро поменяться в любую сторону.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:42

Amethyst
это зависит... ташник считает, если не удержимся на нынешнем уровне и пойдём ниже, то ой. т.е. 21-17-14 по битку вполне реально.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:45

Кучинелли
та за биток не переживаю, бо брал вже и ниже и выше 30+ вопрос времени, эфир брал и 1750 и 1550, па 2000 продам, а вот с некоторыми альтами опа :?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:45

  чик написав:Кучинелли
та за биток не переживаю, бо брал вже и ниже и выше 30+ вопрос времени, эфир брал и 1750 и 1550, па 2000 продам, а вот с некоторыми альтами опа :?


Посмотрел на сценарии своих учителей, так есть варианты коррекции более глубокие (20 - 23) и длительные.Альты при этом сложаться в х знает скока раз.Ну тут как обычно - ТА и трейдинг рулит.Иначе холдер будет грустно плакать над копейками оставшимися с тысяч. :D
Кучинелли
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