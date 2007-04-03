|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:35
Привет.Вы неправильно определяете функцию ТА.ТА не прогнозирует, а даёт вероятности развития сценариев.Т е сценариев всегда несколько, но они с разной вероятностью.А далее, когда сценарий подтвердится, то ТА внутри этого сценария определяет вход - выход.Т о всё несколько сложнее, поэтому ТА учатся не один год.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:39
Дороговато получилось.Теперь непонятно, когда продавать прийдётся, в смысле в прибыль
ПС биток пробил вниз трендовую.Но пока 24500 не взял, то остаётся сценарий с ростом.Всё ведь может быстро поменяться в любую сторону.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:42
Amethyst
это зависит... ташник считает, если не удержимся на нынешнем уровне и пойдём ниже, то ой. т.е. 21-17-14 по битку вполне реально.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:45
Кучинелли
та за биток не переживаю, бо брал вже и ниже и выше 30+ вопрос времени, эфир брал и 1750 и 1550, па 2000 продам, а вот с некоторыми альтами опа
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:45
Посмотрел на сценарии своих учителей, так есть варианты коррекции более глубокие (20 - 23) и длительные.Альты при этом сложаться в х знает скока раз.Ну тут как обычно - ТА и трейдинг рулит.Иначе холдер будет грустно плакать над копейками оставшимися с тысяч.
|