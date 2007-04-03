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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3302330333043305
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:44

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:У меня картинки не вставляются,

рекомендую юзать https://uk.imgbb.com, там есть режим ББ-кода :)
Amethyst
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  #<1 ... 3302330333043305
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