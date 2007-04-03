vitaxa2006 написав:Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))
Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать
IMPRINTER не помню уже и особо не вникал, может здесь кто нить просветит? когда то смотрел (вроде на розетке) и на вопрос, если сдохнет кошелёк был ответ - нет копии = фсё. подумал моге данные хранятся только на конкретной железяке не стал заморачиваться, мало ли какие есть кошельки тем более там ешо було много нелестных комментов ... пока в очередном боковике большинство альтов позеленело...
vitaxa2006 написав:Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))
Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать
Діамантові руки, ходл наше все! Бамахи в Світі надуркували на століття вперед.