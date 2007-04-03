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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3303330433053306>
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:44

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Кучинелли написав:У меня картинки не вставляются,

рекомендую юзать https://uk.imgbb.com, там есть режим ББ-кода :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:59

  vitaxa2006 написав:Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))

Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 04:06

  чик написав:
  Dr_English написав:Но сильное перенапряжение зрения вывело меня из равновесия.

и только? у вас стальные яйки, бо вроде, если нет копии и кошелёк сдох то "усё пропало, шеф"(с)...


всмысле нет копии? а сид-фраза уже не восстанавливает? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 06:56

IMPRINTER
не помню уже и особо не вникал, может здесь кто нить просветит? когда то смотрел (вроде на розетке) и на вопрос, если сдохнет кошелёк был ответ - нет копии = фсё. подумал моге данные хранятся только на конкретной железяке :? не стал заморачиваться, мало ли какие есть кошельки тем более там ешо було много нелестных комментов ...
пока в очередном боковике большинство альтов позеленело...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 08:17

  DmitryK написав:
  vitaxa2006 написав:Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))

Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать

Діамантові руки, ходл наше все! Бамахи в Світі надуркували на століття вперед.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 16:18

Подскажите обменник,кто пользовался
Tennessi
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 00:11

чик Через примерно пять лет аппаратный кошелёк Ledger Nano S перестаёт отображать информацию на экране. Экран можно купить: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... Q9N0Gvxl9i и поискать специалиста по ремонту аппаратных кошельков. Также можно воспользоваться копией аппаратного кошелька, если имеется, или восстановить всю информацию на новом аппаратном кошельке по записанной на бумаге SEED-фразе из 24 слов.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 07:35

Dr_English
спс. уже почитал инфу ради интереса. сразу подумал зачем такое гамно кому то надо, если низя восстановить данные зная пароль, но тогда поленился вникать :oops:
пользовался горячим Atomic Wallet, но вовремя слинял и пока всё храню на биржах...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 11:24

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Лететь может вниз вдвое, точно так же, как и отскочить потом на свежих исследованиях о "валюте будущего" вверх втрое. Или Маск вдруг, покуривая папироску с марихуаной, скажет, мол куплю срочно цифру на ХХХ ярдов.
Красота.
А наивные холдеры какие-то там графики рисуют.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 12:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сейчас интересно такое : если продать сейчас купленное на проливе с +10-15%, то завтра будешь жалеть об этом или радоваться? )))
SAndriy1
 
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