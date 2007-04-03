vitaxa2006 написав:Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))
Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать
IMPRINTER не помню уже и особо не вникал, может здесь кто нить просветит? когда то смотрел (вроде на розетке) и на вопрос, если сдохнет кошелёк был ответ - нет копии = фсё. подумал моге данные хранятся только на конкретной железяке не стал заморачиваться, мало ли какие есть кошельки тем более там ешо було много нелестных комментов ... пока в очередном боковике большинство альтов позеленело...
vitaxa2006 написав:Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))
Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать
Діамантові руки, ходл наше все! Бамахи в Світі надуркували на століття вперед.
чик Через примерно пять лет аппаратный кошелёк Ledger Nano S перестаёт отображать информацию на экране. Экран можно купить: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... Q9N0Gvxl9i и поискать специалиста по ремонту аппаратных кошельков. Также можно воспользоваться копией аппаратного кошелька, если имеется, или восстановить всю информацию на новом аппаратном кошельке по записанной на бумаге SEED-фразе из 24 слов.
Dr_English спс. уже почитал инфу ради интереса. сразу подумал зачем такое гамно кому то надо, если низя восстановить данные зная пароль, но тогда поленился вникать пользовался горячим Atomic Wallet, но вовремя слинял и пока всё храню на биржах...
Лететь может вниз вдвое, точно так же, как и отскочить потом на свежих исследованиях о "валюте будущего" вверх втрое. Или Маск вдруг, покуривая папироску с марихуаной, скажет, мол куплю срочно цифру на ХХХ ярдов. Красота. А наивные холдеры какие-то там графики рисуют.