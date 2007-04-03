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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 сер, 2023 14:15
antey1969 написав:
А наивные холдеры какие-то там графики рисуют.
зачем холдерам рисовать - они ждут высокую цену, а та, как правило, занимаются торгующие в обе стороны трейдеры и разные спекули...
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