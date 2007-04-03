|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 сер, 2023 14:15
antey1969 написав:
А наивные холдеры какие-то там графики рисуют.
зачем холдерам рисовать - они ждут высокую цену, а та, как правило, занимаются торгующие в обе стороны трейдеры и разные спекули...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7235
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6231 раз.
- Подякували: 989 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 сер, 2023 16:36
Tennessi написав:
Подскажите обменник,кто пользовался
а что на что нужно обменять?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 сер, 2023 16:39
DmitryK написав: vitaxa2006 написав:
Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))
Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать
Ця думка теж все частіше непокоїть. Зараз тільки лінивий не знає що таке кріптовалюта
З другого ж боку казіно, букмекерські та подібні структури працюють, всі про це знають і нічого страшного не сталось
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|107195
|249705373
|
Нед 20 сер, 2023 17:04
Zebra
|
|7976
|22909576
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|6
|95736
|
|