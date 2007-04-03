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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3303330433053306
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 14:15

  antey1969 написав:А наивные холдеры какие-то там графики рисуют.

зачем холдерам рисовать - они ждут высокую цену, а та, как правило, занимаются торгующие в обе стороны трейдеры и разные спекули...
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:36

  Tennessi написав:Подскажите обменник,кто пользовался

а что на что нужно обменять?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:39

  DmitryK написав:
  vitaxa2006 написав:Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))

Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать

Ця думка теж все частіше непокоїть. Зараз тільки лінивий не знає що таке кріптовалюта :mrgreen:
З другого ж боку казіно, букмекерські та подібні структури працюють, всі про це знають і нічого страшного не сталось :D
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:48

  sergia написав:Зараз тільки лінивий не знає що таке кріптовалюта

знают практически все, а имеют вроде всего 5%...
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  #<1 ... 3303330433053306
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