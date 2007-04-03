RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3303330433053306
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 14:15

  antey1969 написав:А наивные холдеры какие-то там графики рисуют.

зачем холдерам рисовать - они ждут высокую цену, а та, как правило, занимаются торгующие в обе стороны трейдеры и разные спекули...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7237
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6231 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:36

  Tennessi написав:Подскажите обменник,кто пользовался

а что на что нужно обменять?
sergia
 
Повідомлень: 576
З нами з: 14.12.20
Подякував: 120 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:39

  DmitryK написав:
  vitaxa2006 написав:Повторюєм сценарій 2019 року: до середини року йшли уверх, з середини і до грудня - униз. 2022 рік відпрацював 2018, 2023 відпрацьовує 2019, а ось 2024 та 2025 буде саме цікаве, дуже сумніваюсь що все повторить 2020 та 2021 рік. Забагато ждунів позаходити перед халвінгом у квітні 2024 та повистрибувати восени 2025. У ракету напхалось дуже багато охочих)))))

Ось це і непокоїть(( прокинуть всіх вєк волі нє відать

Ця думка теж все частіше непокоїть. Зараз тільки лінивий не знає що таке кріптовалюта :mrgreen:
З другого ж боку казіно, букмекерські та подібні структури працюють, всі про це знають і нічого страшного не сталось :D
sergia
 
Повідомлень: 576
З нами з: 14.12.20
Подякував: 120 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 17:48

  sergia написав:Зараз тільки лінивий не знає що таке кріптовалюта

знают практически все, а имеют вроде всего 5%...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7237
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6231 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:07

  Дюрі-бачі написав:
  Кучинелли написав:Теханализ более развит применимо к крипте
Теханаліз антипарсистентних рядів? Краще вже гадати на кофейній гущі.

яке розумне слово. :)
а що воно значить?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 29.09.19
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:41

  чик написав:не помню уже и особо не вникал, может здесь кто нить просветит?


кошель - это открытый и закрытый ключ, т.е. две последовательности цифр
все - ни больше, ни меньше. Две.

Как генерится кошель? пишется(выдумаывается)любой ключ, он будет закрытым, и к нему генерится открытый - это будет адрес. Типа пароль выдумавается.

Чтобы не проебать кошель - надо хранить закрытый

но выдумать и/или хранить закрытый в чистом виде неудобно: ошибся в одной цифре и привет

поэтому придумали Сид-фразы: это 2048 слов, из которых берут 12-24.
ковбинаций овердофига, я помнбю что число перестановок это N факториал, т.е. одних 12 слов можно наставить 480млн, и еще как-то это бьется с 2048, короче - много. Типа почти то же самое что и случайно сгенерить. Дальше из фразы генерится взаимооднозначный закрытый ключ (тот что надо было выдумывать), а из него адрес - открытый, запомнил фразу - знаешь алгоритм - восстановил

фишка в том, что это не совсем безопасно, и холодные кошельки
вот тут могу спи*деть, у меня нераспечатанные тетчер и леджер, так и не пригодились, но думаю я прав никакх сид фраз не знают, а генерят сразу случайный (насколько - отдельная песня) закрытый и к нему открытый - те самые два, о которых в самом начале

а маниупляции с сид-ключ-кошель делают всякие Биткоин.ком, Блокчейн.ком и т.д ти т.п. сервисы, что априори означает что эта последовательность проскакиивает, а может и хранится еще где-то, т.е. небезопасно для больших сумм
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5930
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3303330433053306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10719, 10720, 10721
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
107204 249707231
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 сер, 2023 21:37
Игорь Алексеевич
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22909712
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 95736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4229)
20.08.2023 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.