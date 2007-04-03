Додано: Нед 20 сер, 2023 21:41

чик написав: не помню уже и особо не вникал, может здесь кто нить просветит? не помню уже и особо не вникал, может здесь кто нить просветит?

кошель - это открытый и закрытый ключ, т.е. две последовательности цифрвсе - ни больше, ни меньше.Как генерится кошель? пишется(выдумаывается)любой ключ, он будет закрытым, и к нему генерится открытый - это будет адрес. Типа пароль выдумавается.Чтобы не проебать кошель - надо хранить закрытыйно выдумать и/или хранить закрытый в чистом виде неудобно: ошибся в одной цифре и приветпоэтому придумали Сид-фразы: это 2048 слов, из которых берут 12-24.ковбинаций овердофига, я помнбю что число перестановок это N факториал, т.е. одних 12 слов можно наставить 480млн, и еще как-то это бьется с 2048, короче - много. Типа почти то же самое что и случайно сгенерить. Дальше из фразы генерится взаимооднозначный закрытый ключ (тот что надо было выдумывать), а из него адрес - открытый, запомнил фразу - знаешь алгоритм - восстановилфишка в том, что это, и холодные кошелькивот тут могу спи*деть, у меня нераспечатанные тетчер и леджер, так и не пригодились, но думаю я прав никакх сид фраз не знают, а генерят сразу случайный (насколько - отдельная песня) закрытый и к нему открытый - те самые два, о которых в самом началеа маниупляции с сид-ключ-кошель делают всякие Биткоин.ком, Блокчейн.ком и т.д ти т.п. сервисы, что априори означает что эта последовательность проскакиивает, а может и хранится, т.е. небезопасно для больших сумм