зачем холдерам рисовать - они ждут высокую цену, а та, как правило, занимаются торгующие в обе стороны трейдеры и разные спекули...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 сер, 2023 14:15
Додано: Нед 20 сер, 2023 16:36
Додано: Нед 20 сер, 2023 16:39
Ця думка теж все частіше непокоїть. Зараз тільки лінивий не знає що таке кріптовалюта
З другого ж боку казіно, букмекерські та подібні структури працюють, всі про це знають і нічого страшного не сталось
Додано: Нед 20 сер, 2023 17:48
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:07
Додано: Нед 20 сер, 2023 21:41
кошель - это открытый и закрытый ключ, т.е. две последовательности цифр
все - ни больше, ни меньше. Две.
Как генерится кошель? пишется(выдумаывается)любой ключ, он будет закрытым, и к нему генерится открытый - это будет адрес. Типа пароль выдумавается.
Чтобы не проебать кошель - надо хранить закрытый
но выдумать и/или хранить закрытый в чистом виде неудобно: ошибся в одной цифре и привет
поэтому придумали Сид-фразы: это 2048 слов, из которых берут 12-24.
ковбинаций овердофига, я помнбю что число перестановок это N факториал, т.е. одних 12 слов можно наставить 480млн, и еще как-то это бьется с 2048, короче - много. Типа почти то же самое что и случайно сгенерить. Дальше из фразы генерится взаимооднозначный закрытый ключ (тот что надо было выдумывать), а из него адрес - открытый, запомнил фразу - знаешь алгоритм - восстановил
фишка в том, что это не совсем безопасно, и холодные кошельки
вот тут могу спи*деть, у меня нераспечатанные тетчер и леджер, так и не пригодились, но думаю я прав никакх сид фраз не знают, а генерят сразу случайный (насколько - отдельная песня) закрытый и к нему открытый - те самые два, о которых в самом начале
а маниупляции с сид-ключ-кошель делают всякие Биткоин.ком, Блокчейн.ком и т.д ти т.п. сервисы, что априори означает что эта последовательность проскакиивает, а может и хранится еще где-то, т.е. небезопасно для больших сумм
Додано: Пон 21 сер, 2023 15:27
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Открытый ключ уже давно не адрес, а его хэш. Хотя вряд ли это что-то фундаментально меняет.
Что мешает распечатать закрытый ключ или хранить его в зашифрованном файле где-нибудь в облаке? Можно даже разделить на части или сделать мультисиг, чтобы хранить его ключи в разных местах или у разных людей. Если один из ключей будет скомпрометирован, это не приведёт к утрате контроля.
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