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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3304330533063307
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:12

Уважаемый cohan! "а маниупляции с сид-ключ-кошель делают всякие Биткоин.ком, Блокчейн.ком и т.д ти т.п. сервисы, что априори означает что эта последовательность проскакиивает, а может и хранится еще где-то, т.е. небезопасно для больших сумм"

На каких фактах основываются Ваши сомнения в надёжности хранения криптоактивов на blockchaine.com?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:22

  Amethyst написав:А вы 20к или 16к ждёте?


ну хотя бі 20 ... 16 біло бі отлично
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 15:45

  IMPRINTER написав:
  Amethyst написав:А вы 20к или 16к ждёте?


ну хотя бі 20 ... 16 біло бі отлично

до 12 к , саме те
sens
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:28

Пока вы ждёте 20-16-12к, шортистов побреют на 28к, а потом и на 30к
phantom_systems
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