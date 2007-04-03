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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 сер, 2023 12:12
Уважаемый cohan! "а маниупляции с сид-ключ-кошель делают всякие Биткоин.ком, Блокчейн.ком и т.д ти т.п. сервисы, что априори означает что эта последовательность проскакиивает, а может и хранится еще где-то, т.е. небезопасно для больших сумм"
На каких фактах основываются Ваши сомнения в надёжности хранения криптоактивов на blockchaine.com?
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Додано: Вів 22 сер, 2023 14:22
Amethyst написав:
А вы 20к или 16к ждёте?
ну хотя бі 20 ... 16 біло бі отлично
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:45
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
А вы 20к или 16к ждёте?
ну хотя бі 20 ... 16 біло бі отлично
до 12 к , саме те
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Додано: Вів 22 сер, 2023 16:28
Пока вы ждёте 20-16-12к, шортистов побреют на 28к, а потом и на 30к
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:22
Або 16 або 32. Я готовий!
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Додано: Сер 23 сер, 2023 07:50
IMPRINTER написав:
ну хотя бі 20 ... 16 біло бі отлично
Так уже ж було 16-20
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DmitryK
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