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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 сер, 2023 12:12
Уважаемый cohan! "а маниупляции с сид-ключ-кошель делают всякие Биткоин.ком, Блокчейн.ком и т.д ти т.п. сервисы, что априори означает что эта последовательность проскакиивает, а может и хранится еще где-то, т.е. небезопасно для больших сумм"
На каких фактах основываются Ваши сомнения в надёжности хранения криптоактивов на blockchaine.com?
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Dr_English
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Додано: Вів 22 сер, 2023 14:22
Amethyst написав:
А вы 20к или 16к ждёте?
ну хотя бі 20 ... 16 біло бі отлично
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IMPRINTER
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Додано: Вів 22 сер, 2023 15:45
IMPRINTER написав: Amethyst написав:
А вы 20к или 16к ждёте?
ну хотя бі 20 ... 16 біло бі отлично
до 12 к , саме те
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sens
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Додано: Вів 22 сер, 2023 16:28
Пока вы ждёте 20-16-12к, шортистов побреют на 28к, а потом и на 30к
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phantom_systems
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:22
Або 16 або 32. Я готовий!
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Amethyst
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Додано: Сер 23 сер, 2023 07:50
IMPRINTER написав:
ну хотя бі 20 ... 16 біло бі отлично
Так уже ж було 16-20
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DmitryK
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Додано: Чет 24 сер, 2023 10:01
Можете объяснить почему был пустой стакан на Байбите в воскресенье на сквизе и цена упала ниже, чем на том же Бинансе на споте? Я раньше обращал на такое внимание , но пары были не основные, а в этом случае - BTC\USDT
Неужели не было никаких ордеров?
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SAndriy1
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Додано: Суб 26 сер, 2023 09:55
SAndriy1 написав:
Можете объяснить почему был пустой стакан на Байбите в воскресенье на сквизе и цена упала ниже, чем на том же Бинансе на споте? Я раньше обращал на такое внимание , но пары были не основные, а в этом случае - BTC\USDT
Неужели не было никаких ордеров?
Ликвидность, ликвидность и еще раз ликвидность.
Бинанс 182 ярда обём торгов, байбит 27. Разве могут быть еще вопросы ?
На проливах на Байбите иногда интереснее покупать.
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Rack
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Додано: Пон 28 сер, 2023 18:54
Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера
на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...
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Кучинелли
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