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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3305330633073308
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

https://dev.ua/news/weld-money-1693170152
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:58

  Кучинелли написав:Поход на 27(26800+...27400...?)

до 28 не дотянем тебе +, дотянем - фантому :)
чик
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:27

  чик написав:
  Кучинелли написав:Поход на 27(26800+...27400...?)

до 28 не дотянем тебе +, дотянем - фантому :)


Пока 27692 было.Думаю, что дальше будем просто вырисовывать следующую фигуру.На этой неделе есть макро данные, от них фонда и крипта оттолкнётся.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:28

  SAndriy1 написав:
  Кучинелли написав:Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера :) на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...

Протянут до 29, сбривая шорты и засаживая на страхе не успеть, и потом на 24? :D
или ракету не дадут ....


Дело в том, что я описал примерный сценарий...Пока что он сбывается...Но предупредил, что в каком то месте ММ надует всех с ожиданиями.Вот в каком нам предстоит узнать со временем...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:38

Кучинелли
если удержимся выше 27 уже хорошо, но мало :)
чик
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